فن ومشاهير

هانى سلامة اكتشفه يوسف شاهين وصنع نجوميته بـ 14 فيلما و 5 مسلسلات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة اكتشفه يوسف شاهين وصنع نجوميته بـ 14 فيلما و 5 مسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم هانى سلامة بعيد ميلاده، اليوم السبت الموافق 4 يوليو، ورغم أن مشواره الفني يشهد قلة في أعماله الا أنها استطاع أن يتميز في إتقان أدواره التي قدمها سواء في السينما من خلال 14 فيلم، او من خلال الدراما التي شارك فيها بـ 5 مسلسلات تليفزيونية،وحصد اشادات الجميع منذ ظهوره الأول، كما كان لوسامته عامل أساسى في نجاحه من ظهور الأول في مجال التمثيل.

153-205845-hani-salameh-kamar-hady_700x400
 

يعتبر الفنان هانى سلامة محظوظا إذ أن كان دخوله لمجال التمثيل عن طريق الصدفة أثناء طلب يوسف شاهين لبعض الوجوه الشابة ليكون هو من بينهم، ونجح في اختبارات الكاميرا ورغم أن هانى سلامة كان يهوى الغناء أكثر إلا أن يوسف شاهين اكتشف فيه موهبة التمثيل وأدخله عالم الشهرة من خلال 3 أفلام هم "المصير"، و"الآخر"، و "سكوت ح نصور".

 

Advertisements
5721b666-b76f-4c3b-bf19-24eac4f19f5c_16x9_1200x676
 

لتبدا رحلة النجومية والشهرة الواسعة في مجال السينما الذى يترواح عدده 14 فيلما ناجحا جماهيريا وعلى مستوى إيرادات شباكا لتذاكر منها، العاصفة، السلم والثعبان، أصحاب ولا بيزنس، ازاى البنات تحبك، حالة حب، ويجا، انت عمرى، خيانة مشروعة، الأولة في الغرام، الريس عمر حرب، السفاح، واحد صحيح.

 

1559227023346214400

ليغيب هانى سلامة عن السينما بعد ذلك ويقرر خوض التمثيل في الدراما من خلال المسلسلات التليفزيونية واستطاع بـ 5 أعمال فقط أن يحقق نجاحا كبيرا في كل أعماله الدرامية التي قدمها في مواسم رمضان وهم، مسلسل الداعية، مسلسل نصيبى وقسمتك، مسلسل طاقة نور، مسلسل فوق السحاب، مسلسل قمر هادى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هانى سلامة اكتشفه يوسف شاهين وصنع نجوميته بـ 14 فيلما و 5 مسلسلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا