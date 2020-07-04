شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة اكتشفه يوسف شاهين وصنع نجوميته بـ 14 فيلما و 5 مسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم هانى سلامة بعيد ميلاده، اليوم السبت الموافق 4 يوليو، ورغم أن مشواره الفني يشهد قلة في أعماله الا أنها استطاع أن يتميز في إتقان أدواره التي قدمها سواء في السينما من خلال 14 فيلم، او من خلال الدراما التي شارك فيها بـ 5 مسلسلات تليفزيونية،وحصد اشادات الجميع منذ ظهوره الأول، كما كان لوسامته عامل أساسى في نجاحه من ظهور الأول في مجال التمثيل.





يعتبر الفنان هانى سلامة محظوظا إذ أن كان دخوله لمجال التمثيل عن طريق الصدفة أثناء طلب يوسف شاهين لبعض الوجوه الشابة ليكون هو من بينهم، ونجح في اختبارات الكاميرا ورغم أن هانى سلامة كان يهوى الغناء أكثر إلا أن يوسف شاهين اكتشف فيه موهبة التمثيل وأدخله عالم الشهرة من خلال 3 أفلام هم "المصير"، و"الآخر"، و "سكوت ح نصور".

Advertisements





لتبدا رحلة النجومية والشهرة الواسعة في مجال السينما الذى يترواح عدده 14 فيلما ناجحا جماهيريا وعلى مستوى إيرادات شباكا لتذاكر منها، العاصفة، السلم والثعبان، أصحاب ولا بيزنس، ازاى البنات تحبك، حالة حب، ويجا، انت عمرى، خيانة مشروعة، الأولة في الغرام، الريس عمر حرب، السفاح، واحد صحيح.

ليغيب هانى سلامة عن السينما بعد ذلك ويقرر خوض التمثيل في الدراما من خلال المسلسلات التليفزيونية واستطاع بـ 5 أعمال فقط أن يحقق نجاحا كبيرا في كل أعماله الدرامية التي قدمها في مواسم رمضان وهم، مسلسل الداعية، مسلسل نصيبى وقسمتك، مسلسل طاقة نور، مسلسل فوق السحاب، مسلسل قمر هادى.