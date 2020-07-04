وفاة والد الروسي نورمحمدوف بسبب فيروس “كوفيد-19”

متابعة بتجـــــــــرد: توفي والد ومدرب بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف، نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الجمعة، الزعيم الشيشاني رمضان قديروف.

كتب قديروف الذي رافق مسيرة البطل الروسي على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يصلي للراحل «وصلتني أخبار حزينة يا أصدقائي. تركنا، ترك اسماً جيداً وربّى جيلاً جديراً!».

ويُعدّ عبدالمنعم قديروف (57 عاماً) شخصية مرموقة في عالم الرياضات القتالية في جمهورية داغستان الروسية. بالإضافة إلى نجله حبيب، ساهم بتكوين العشرات من المقاتلين على الصعيد العالمي في المصارعة أو الفنون القتالية المختلطة.

وبعد إصابته بالفيروس، نُقل عبدالمنعم إلى موسكو منتصف مايو بحال حرجة ووُضع مرتين في غيبوبة اصطناعية، بعد معاناته أيضاً من مشكلات في القلب.

وتُعدّ داغستان، الجمهورية الصغيرة الواقعة شمال منطقة القوقاز، من أكثر المناطق في روسيا تأثرا بجائحة «كوفيد-19»، لدرجة أن الرئيس فلاديمير بوتين تدخّل شخصياً فارضاً تدابير طوارىء لمكافحة انتقال العدوى.

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ولجأ نورمحمدوف (31 عاماً) الذي لم يخسر ضمن الوزن الخفيف في بطولة «يو إف سي» («بطولة القتال القصوى») في مايو الماضي الى موقع إنستغرام لحث الناس على «الانضباط» و«الاستماع إلى الأطباء» خلال جائحة كورونا.

وفي فيديو نشره على حسابه الذي يتبعه أكثر من 20 مليون شخص، قال «النسر» إن الأطباء «يتوسلون» الناس للبقاء في منازلهم.

قال آنذاك «الوضع صعب جداً. لدي شخصياً أكثر من 20 من أقاربي… كانوا في العناية المركزة. كثيرون منهم تركونا. كثيرون من معارفي ماتوا».

تابع «يجب أن نكون اليوم موحدين أكثر من أي وقت مضى. أن نظهر شجاعتنا، طباعنا وانضباطنا… المستشفيات مزدحمة، هناك الكثير من المرضى والوفيات».

وتحتل روسيا المركز الثالث عالمياً مع أكثر من 660 ألف إصابة بالفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.