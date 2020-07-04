صورة جديدة تثير الجدل حول حمل ياسمين عبد العزيز

متابعة بتجـــــــــرد: رغم نفي الفنانة ياسمين عبد العزيز شائعات حملها منذ عدة أيام، إلا أن حالة من الجدل، أثيرت مجدداً على مواقع التواصل بعد انتشار صورة جديدة لياسمين عبد العزيز، تظهر فيها ببطن ممتلئ للغاية، مصحوبة بتعليقات تؤكد أنها صورة حديثة لها وهي حامل.

والصورة المنشورة تعود إلى عدة أشهر ماضية، ظهرت فيها ياسمين عبد العزيز خلال تصوير أحد مسلسلاتها، وشاركتها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

يأتي ذلك بعدما ظهر الفنان أحمد العوضي، زوج ياسمين عبد العزيز، في صورتين، وهو ممسك ببطنها، ولم يكتب أي تعليق، ليثير الجدل مرة أخرى حول حمل زوجته.

وكانت البداية عندما تم تداول صورة لياسمين مع زوجها أحمد العوضي ظهرت فيها بوزن زائد وأثارت الجدل حول حملها، وتصدرت بسببه مؤشرات البحث (تريند) على محرك غوغل.

ثم عادت ونشرت صورة أخرى عبر “إنستغرام، وعلقت على الصورة قائلة: “دراسة في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ»، ليرد أحمد العوضي قائلًا: «ده أنت كده مع الشخص صح الصح”.