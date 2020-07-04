هجوم جديد على أحمد الفيشاوي بسبب صورة من غرفة النوم

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض الفنان أحمد الفيشاوي لهجوم جديد من قبل بعض متابعيه بسبب صورة نشرها لوالدته النجمة سمية الالفي خلال جلوسها على سريرها في غرفة نومها، خلال زيارته الاسبوعية لها التي يقوم بها مع عائلته كل يوم جمعة.

ونشر الفيشاوي عبر تطبيق انستغرام صورة تجمع والدته النجمة المصرية مع مريم، ابنة زوجته السيدة ندى كامل، وعلق عليها قائلا: “مريم جابت لجدتها شوكولاتة ومَج .. جمعه مباركه Thank you maria”.

نالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وانقسمت التعليقات بين من اثنى على اهتمامه الكبير بوالدته واصراره على تنفيذ وصية والده الراحل فاروق الفيشاوي بقضاء يوم الجمعة في منزل والدتها، في المقابل شن مجموعة كبيرة من المتابعين هجوماً قاسياً عليه بسبب ابنته لينا، معتبرين انه يهملها ولا يكترث لها بتاتاً في حين يعطي بنت زوجته كل الحب والاهتمام.