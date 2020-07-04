مايا دياب في أعنف هجوم على الطبقة الحاكمة في لبنان: كلاب.. يا ولاد الكفرة

متابعة بتجــــــــــرد: شنّت النجمة اللبنانية مايا دياب هجومً عنيفًا على من سمّتهم “كلاب السلطة” في لبنان، وذلك من خلال صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.

وحمّلت مايا دياب الطبقة السياسية مسؤولية وقوع حالات انتحار في لبنان بسبب سوء الأحوال المعيشية، وكتبت في تغريدة لها: “يا كلاب السلطة كلكن وواحد واحد واذا واحد ما سمع خلّي يقول للتاني،بتتأثروا اذا قرّبنا على مقامكم وما بتتأثروا اذا الناس عم تنتحر،ايه الجوع كافر والحرب عل البواب والفلس مفقود وانتو بعدكن عم بتخبروا عن انجازاتكم..سفلة العهود”.

وأضافت مايا دياب معربةً عن غضبها الشديد بسبب ما وصلت إليه الأوضاع من تراجع على كافة المستويات في لبنان خلال الأيام الماضية: “الانتحار كفر يا ولاد الكفرة..دمّرتوا الانسان.. لبنان يحتضر”.

على صعيد آخر كانت مايا قد أطلقت أغنية منفردة جديدة بعنوان “​نهارنا وردي​” وقدمتها للمرة الاولى في برنامج “ضحك ولعب وجد” وحصدت الأغنية إعجاب الجمهور منذ أن غنتها بطريقة مباشرة خلال الحلقة.