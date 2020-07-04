ماجد المهندس يحصد أول مليون عن أغنية “مو ضروري”

متابعة بتجـــــــــــرد: حققت أغنية النجم ماجد المهندس الجديدة “مو ضروري” أكثر من مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط على طرحها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وعبّر المهندس عن سعادته بالنجاح السريع للأغنية، فكتب بتغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “شكرا لهذا الحب. اغنية انت عندي مو ضروري مليون مشاهدة في يوم واحد”.

أغنية “مو ضروري” باللهجة العراقية كتبها رامي العبودي ولحنها ووزعها ميثم علاء الدين. وكان ماجد المهندس قد طرح الأغنية من خلال تطبيق (شادو) الخاص بمشاركة الجمهور لنجومهم الغناء، عبر خاصية (الكاريوكي) الشهيرة، وهي المرة الأولى التي يطلق فيها أغنيته بهذا الأسلوب.