حسين الجسمي بـ”الحساس” يحقق الملايين في أيام

متابعة بتجـــــــــرد: يحصد النجم الإماراتي حسين الجسمي أصداء أغنيته الجديدة “الحساس”، التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وحقق فيديو الأغنية أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة بعد أقل من أسبوع على عرضه، متصدّرًا قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” في عدد من البلدان العربية.

الأغنية من ألحان حسين الجسمي ورؤيته الموسيقية، كلمات أحمد الصانع وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

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جدير بالذكر أن الأغنية حققت إنتشارًا واسعًا منذ طرحها حيث تناقل محبو الجسمي الفيديو الخاص بها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.