اتفاق يوقف النزاع على ميراث نجم الروك جوني هاليداي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصلت ليتيسيا هاليداي، أرملة المغني الفرنسي الراحل جوني هاليداي، مع ابنته لورا ونجله دافيد، إلى اتفاق يضع حدا للنزاع القضائي المستمر بينهم منذ عامين على ميراث نجم الروك الذي توفي عام 2017.



وأعلن محامي ليتيسيا هاليداي التوصل إلى "اتفاق نهائي"، الجمعة، بين أرملة المغني الراحل وابنته لورا سميت التي كانت أول من لجأ إلى القضاء للطعن في الوصية التي حررها النجم الراحل في الولايات المتحدة.





ولم يصدر بعد هذا الإعلان أي تعليق عن لورا سميت ولا عن وكيلها المحامي إرفيه تميم، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

أما ديفيد هاليداي فسينسحب بنتيجة هذا الاتفاق من أي دعوى قضائية، وفق ما أعلن وكيله المحامي بيار-جان دوفييه.