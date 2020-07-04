درة تؤكد أن طموحاتها الفنية أكبر مما حققته بكثير

تونس - لايف ستايل
أكدت الفنانة التونسية درة أنها لم تحقق الكثير من طموحاتها الكبيرة في مجال الفن، ولكنها تعتز بأن ما حققته حتى الآن كان بمجهودها الشخصي.
جاء ذلك في تغريدة أطلقتها درة عبر موقع تويتر، وقالت واصفة مشوارها الفني: "قد أكون لم أحقق كل الذي أردته أو ربما لم أحقق الكثير، ولكن ما حققته كان بالاعتماد على نفسي فقط وهذا ما يجعله إنجازا".
وتستعد درة لاستئناف تحضيرات فيلمها الجديد "الكاهن" الفترة المقبلة، وتعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم، لوضع خطة نهائية لموعد انطلاق التصوير الشهر المقبل، حيث كان يفترض أن ينطلق التصوير بعد موسم عيد الفطر الماضي، لكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيل العمل، الذي يشارك في بطولته الفنان هاني سلامة ومحمد ممدوح، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبولبن.
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