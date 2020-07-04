ماجد يكشف أنه دخل كلية الهندسة بسبب عائلته وتخصص في الميكانيكا باور

العديد من المشاهدين ومحبي هشام ماجد، يعرفونه علي المستوى الفني فقط، وأيضاً يعلمون الكثير عن الأعمال الفنية التي قدمها علي مدار أكثر من 10 سنوات، حيث كانت البداية الفعلية له مع فيلم «ورقة شفرة»، الذي قام ببطولته بجانب أحمد فهمي وشيكو وآخرين، ولكن الكثيرين لا يعرفوا هشام ماجد علي المستوى الشخصي، وهذا ما كشفه هشام.

وقال في تصريح صحفي : التحقت بكلية الهندسة قسم ميكانيكا باور، ولم أكن أتخيل أني في يوم من الأيام سوف أكون ممثل، ولم يكن في تفكيري أن أكون فنان، ولكن بدأت التفكير في الفن عندما كنت في أولى هندسة، وقدمنا بعض الأفلام القصيرة، بكاميرا الموبايل، وكان الغرض من هذه الأعمال هي أن نستمتع فقط، ولكن تدريجيا اكتشفنا أننا نملك موهبة التمثيل.

وأضاف : طول عمري لا أحب الهندسة، والتحقت بها لأن أهلي كانوا يريدون مني أن أدخل أي من كليات القمة، ودائما كنت أفكر أن أكون في كلية أخرى غير الهندسة.

جدير بالذكر أن هشام ماجد يستعد حاليا لاستئناف تصوير فيلم «تسليم أهالي»، الذي يشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم، والعديد من النجوم، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

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