شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يهنئ تامر عاشور على أغنيته الجديدة "بياعة": جميلة زى قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم رامى جمال، صديقه المطرب تامر عاشور، بأغنيته الجديدة "بياعه" التى طرحت أمس الجمعة، وهى من كلمات تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ألحان تامرعاشور، توزيع خالد عز.





ونشر رامى، صورة مع عاشور، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "مبروك لعشرة عمرى تامر عاشور على الأغنية الجديدة.. جميلة زى قلبك وأحسنتم جميعاً".





وكشف المطرب تامر عاشور، عن أول بوستر دعائى لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، دون أن يكشف تفاصيل عن موعد طرح الألبوم للجمهور، وفى هذا الألبوم، يتعاون الشاعر أحمد المالكى فى إحدى أغانيه مع المطرب تامر عاشور، وهى من ألحان محمدى وتوزيع أحمد أمين، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية، ويقدمها المالكى بشكل مختلف وتحمل العديد من المفاجآت كما أكد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

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وكان تامر عاشور أطل على جمهوره فى حفل لايف فى شهر مارس الماضى، لكسر ملل الحظر المنزلى وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقدم الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه، حيث ظهر بصحبة فرقته الموسيقية على المسرح، وحقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة فى الساعة الأولى.

يشار أن تامر عاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".