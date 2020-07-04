شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس عن أوضاع لبنان: مستعدين ننزل الشارع تاني مع كل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ميريام فارس عن استعدادها النزول في الشارع للتظاهروالاحتجاج والوقوف في صفوف المتظاهرين في لبنان احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكدة أنها خرجت من قبل إلى الشارع مع عائلتها للتظاهر.

وقالت الفنانة ميريام فارس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت :"سبق ونزلت على الشارع أنا وعائلتي ومستعدين نرجع ننزل مع كل الناس لأنو اللي عم بصير صايبنا كلنا والوضع بطّل محمول على كل الأصعدة".

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وعلقت الفنانة ميريام فارس على انتحار لبناني بسبب الجوع، قائلة عبر حسابها الشخصي على تويتر :"يا ويله من غضب الله كل مسؤول وصل الناس لهل المرحلة.. أنا مش كافر".

وفي وقت سابق، أقدم مواطن لبنانى، على الانتحار بإطلاق النار على رأسه بالقرب من أحد المقاهى بمنطقة الحمرا وسط العاصمة بيروت، أمس الجمعة، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية التى مر بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية لبنانية، نقلا عن شاهدة عيان، قالت إنّ الوضع كان طبيعيّاً قبل أن نسمع صوت إطلاق نار ويسقط المواطن أرضاً، من دون معرفة الأسباب، لكن وجد على صدره ورقة مكتوب عليها "أنا مش كافر بس الجوع كافر"، وصرخ لبنان حر مستقل قبل أن يطلق النار على نفسه، وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات.

وفور انتشار الخبر، أرسلت وزارة الصحة سيارة إسعاف لنقل المواطن الا أن المباحث الجنائية رفضت ذلك لحين اجراء التحقيقات اللازمة، وقد بقيت جثته حتى الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت لبنان، قبل أن يتم نقلها الى أحد مستشفيات المنطقة.