شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بنجاح "الحب والسلام": شكرا لدعمكم وسنتجاوز هذه الأيام بالأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة السورية أصالة نصرى، مع جمهورها بنجاح أغنيتها الجديدة "الحب والسلام"، التى تجاوزت عدد مشاهداتها 700 ألف مشاهدة فى ساعات قليلة منذ طرحها مساء الجمعة، ووجهت صولا الشكر لجمهورها على محبتهم ودعمهم لها، معبرة عن سعادتها بنجاح العمل الغنائى الجديد.

وقالت أصالة، فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، "أشكركم جميعاً على محبّتكم ودعمكم.. أسعدنى جدًا هذا النجاح لعمل أُنجز من أجلكم.. وفرحت جدًا بأننا كُثُر بوجه الألمّ، وبوجه اليأس، وبوجه الخوف، سنتجاوز هذه الأيام بالأمل وبالمحبة، حفظكم الله جميعاً من كل مكروه.. الحب والسلام"، وأضافت "وكل الشكر للغالى الصّديق الملحّن الكبير محمّد رحيم على إتقانه للعمل.. بشكل استفزنى لأقدم أجمل ما عندى".

وطرحت النجمة أصالة نصرى، أغنية جديدة تحمل اسم "الحب والسلام" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، ونالت الأغنية اعجاب جمهورها فبمجرد طرحها حققت ربع مليون مشاهد فى خلال ساعتين فقط، ثم تجاوز عدد المشاهدات 700 ألف مشاهدة بعد أكثر من 12 ساعة.

واستعانت النجمة أصالة بلغة الإشارة فى كليب "الحب والسلام"، ويظهر فى ‏الكليب ‏ممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ"مادونا" ومترجم الإشارة بيشوى عماد، وشارك ‏فى ‏تصوير العمل أناس يمثلون جنسيات العالم المختلفة. ‏

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وكانت النجمة السورية أصالة، وجهت رسالة، قبيل طرح أغنيتها الجديد "الحب والسلام" برسالة عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، منذ قليل، قائلة: "عمل بيشبه عنوانه.. الحبّ جمعنا جميعاً لنقدّم هديّه لكلّ روح تعبت خوف .. ولكلّ قلّب مو عارف يرتاح .. عمل غير عادى غنّيته منّ جوّا روحى وقلّبي".

كما وجهت الشكر للقائمين على الأغنية قائلة: "شكراً جزيلاً لكلّ منّ أضاف وكلّ منّ شارك وأخصّ بالشّكر صديقى الحبيب مصطفى اسماعيل على مجهوده الكبير .. وكمان أخى الغالى محمّد رحيم على أجمل كلام كتبه ولحّنه .. بهرنى وبكّانى وأسعدنى وعيّشنى بصياغة أحرف منّ حُبّ وطيبه.. ولسندى وحبيبى وشريكى أخى أنس محبّتى وامتنانى وافتخارى بكمّ جميعاً أحبّتى .. بأقربّ وقت رح تكون (الحبّ والسّلام) بين إيديكم .. اسمعوها بقلبكم متلّ ماغنّيتها بقلبي".

وكان الملحن محمد رحيم قد أعلن الانتهاء من تصوير أغنية "الحب ‏والسلام" للنجمة أصالة، وهى من كلماته ‏وألحانه مؤكدا أنه عمل ‏مختلف فى كل عناصره، ونشر رحيم مجموعة صورا من كواليس ‏التصوير عبر ‏حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا: "الحمد ‏لله انتهينا الآن من تصوير أغنية الحب والسلام للرائعة ‏الاستثنائية ‏صولا، وإن شاء الله بنوعدكوا بعمل مختلف جدا فى كل عناصره ‏وتركيبه فنيه لم تحدث من ‏قبل".‏