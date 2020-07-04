شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تصوير فيلم "سوء الرجالة" أسبوعا للانتهاء من تعاقدات باقى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف القائمون على فيلم "سوء الرجالة" التصوير بعد الانتهاء من الثلاثة أيام الأولى من العمل، على أن يتم استئناف التصوير مرة أخرى بعد أسبوع لحين انتهاء الشركة المنتجة من التعاقد مع باقى أبطال الفيلم، حيث أعلنت مخرجة الفيلم نيفين شلبى أن بطلة العمل التى ستنضم قريباً مفاجأة للجمهور.

فيلم "سوء الرجالة" بطولة باسم سمرة ونجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا ومهندس الديكور محمد المعتصم و مدير التصوير أحمد عادل ومصممة الملابس مني الزرقاني ومن إخراج نيفين شلبي.

سيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة بالرغم من اسم الفيلم لكن علي العكس الفيلم منصف للرجل والمرأة معا دون الانحياز لأي طرف في إطار مشوق جديد في التناول والعرض البصري السينمائي.

الفيلم هو التجربة الأولى للمخرجة نيفين شلبى فى الأفلام الروائية الطويلة، بعد تقديم العديد من الأعمال الوثائقية التي شاركت بها بالعديد من المهرجانات، من أبرز أعمالها (أنا والأجندة، حدث في مهرجان برلين، حكاية تمرد)، وحصلت على عدد من الجوائز داخل مصر وخارجها كما شاركت فى لجان تحكيم عدد من المهرجانات السينمائية.