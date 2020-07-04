شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور فى صورة مع أسرتها: الأمان كله.. الله يحميكم ويحمى ولاد العالم والان مع تفاصيل الخبر
وفي وقت سابق، شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا لها، بإطلالة مميزة مرتدية ملابس بيضاء، لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها.
ووجهت الفنانة سيرين عبد النور رسالة إلى متابعيها قائلة، "اكرموا من تحبون بكلمات جميلة، وأفعال أجمل، أرواحنا خُلقت لِفترة من الزمن وسترحل.. إبتسموا وتناسوا أوجاعكم .. فهي دنيا لا جنة ".
وكانت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، قد علقت على الحرائق التي تشهدها دولة لبنان في عدم مناطق متفرقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر".
وكتبت الفنانة سيرين عبد النور، قائلة: "يا رب دخيلك.. ناقصنا بعد حرائق ما بكفي قلوبنا محترقة يا رب فك هالسحر عن لبنان باركنا وخلص شعبنا وارضنا الهرمل تحترق".
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