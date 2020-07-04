شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور فى صورة مع أسرتها: الأمان كله.. الله يحميكم ويحمى ولاد العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة برفقة أسرتها، ونالت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها على المنصة الاجتماعية. ونشرت الفنانة سيرين عبد النور صورتها برفقة أسرتها معلقة عليها قائلة، "الأمان كله.. الله يحميلى ياكن ويحمى ولاد العالم وعيلكن".

وفي وقت سابق، شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا لها، بإطلالة مميزة مرتدية ملابس بيضاء، لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

ووجهت الفنانة سيرين عبد النور رسالة إلى متابعيها قائلة، "اكرموا من تحبون بكلمات جميلة، وأفعال أجمل، أرواحنا خُلقت لِفترة من الزمن وسترحل.. إبتسموا وتناسوا أوجاعكم .. فهي دنيا لا جنة ".

Advertisements

وكانت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، قد علقت على الحرائق التي تشهدها دولة لبنان في عدم مناطق متفرقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر".

وكتبت الفنانة سيرين عبد النور، قائلة: "يا رب دخيلك.. ناقصنا بعد حرائق ما بكفي قلوبنا محترقة يا رب فك هالسحر عن لبنان باركنا وخلص شعبنا وارضنا الهرمل تحترق".