شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير "لؤلؤ" أول أغسطس والعرض فى الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة سينرجى إبرام التعاقدات مع أبطال مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث تم التعاقد حتى الآن مع كل أحمد زاهر وادوارد ونجلاء بدر، وحددت الشركة أول أغسطس المقبل على أن يكون العرض فى بداية الموسم الشتوى وتحديداً فى شهر يناير.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى ومن المقرر بدء بروفات ترابيزة للأبطال من أجل الوقوف على التفاصيل النهائية للشخصيات، بينما تعمل مى عمر على إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات وأغانى العمل لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث في شخصية مطربة صعدت الى النجومية.

ويعد "لؤلؤ" من أول الأعمال الجديد التى تنتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة و تستعد لدخول أماكن التصوير بعد انتهاء موسم رمضان الماضى، وذلك من أجل عرضها فى الموسم، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد دخول أكثر من مسلسل من نوعية الـ 45 حلقة.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.