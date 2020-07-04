هالة صدقي تودع أبطال "ليه لأ" تزامنا مع عرض الحلقة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة هالة صدقي، على إرسال رسالة وداع لأبطال مسلسل "ليه لأ"، تزامنا مع عرض الحلقة الأخيرة له، اليوم السبت، على شاهد vip.

ونشرت هالة، صورة لها تجمعها مع كل فريق عمل المسلسل من آخر يوم تصوير عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيلتي الجميلة.. هتوحشوني جدا".

مسلسل "ليه لأ" يتناول عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال في الفكر، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.

ويعرض مسلسل" ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.