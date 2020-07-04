"أطول غياب سينمائي وتصريح لم يتحقق والهروب من فخ يوسف شاهين".. حكايات عن هاني سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يحتفل الفنان هاني سلامة اليوم بعيد ميلاده الـ43، إذ إنه من مواليد 4 يوليو 1977.

ونستعرض لكم بعض الحكايات والتصريحات عن هاني سلامة..

غياب رمضاني

غاب الفنان هاني سلامة عن منافسات دراما رمضان الماضي، بعد تواجده لـ3 أعوام على التوالي من خلال "طاقة نور، فوق السحاب، قمر هادي".

9 سنوات

منذ فيلم واحد صحيح في عام 2011، مع السيناريست تامر حبيب والمخرج هادي الباجوري، ويغيب الفنان هاني سلامة عن السينما، في أطول غياب له منذ أول بطولة له في فيلم السلم والثعبان عام 2001.

أعمال قليلة

رغم ظهور الفنان هاني سلامة في عام 1997 من خلال فيلم المصير، أي قبل 23 عاما، فإنه لم يقدم إلا حوالي 20 عملا بين السينما والتليفزيون، بينها: "ويجا، خيانة مشروعة، الآخر، واحد صحيح، الداعية، الأولة في الغرام".

تصريح لم يتحقق

Advertisements

رغم تصريحه، في ندوة بـ"الخليج 365" بأنه بعد انتهاء مسلسل فوق السحاب سيركز في السينما، بشكل أكبر، فإنه ذلك لم يتحقق، وقدم بعدها مسلسل واحد هو قمر هادي في رمضان 2019.

خالد يوسف ويوسف شاهين مدرستان

قال في ندوة بـ"الخليج 365" إنه لا يعتبر خالد يوسف نفس مدرسة يوسف شاهين، مشيرا إلى أن هذا يظلم الاثنين، فكل منهما زمن مختلف عن الآخر.

وأضاف: "كلنا تلاميذ يوسف شاهين، وقبل خالد يوسف، كان يسري نصر الله وعلي بدرخان وعاطف الطيب كانوا مقربين من يوسف شاهين، لكن الأخير له بريق مختلف".

فخ يوسف شاهين

قال الفنان هاني سلامة إنه لم يقع في فخ المخرج الراحل يوسف شاهين، وإذا كان هناك حديث عن ذلك في بداية حياته الفنية، فلم يعد ذلك الحديث موجودًا الآن ولا يسمعه.

وأضاف سلامة، خلال حواره في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "one"، أن سينما يوسف شاهين ليست فخًّا كي يقع فيه، موضحًا: "شاهين ما كانش بيقول لحد من الممثلين قلِّدني، ولكن بيظبط وتر الإحساس، ويقربك منه قوي، وانت بموهبتك تكمّل".

وتابع: "يوسف شاهين كان بيقعد معايا يوصل لي رغبته في الوصول إلى إحساس معين، وهو أبرع المخرجين في ذلك".