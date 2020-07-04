"غرفة السينما": ننتظر رد رئاسة الوزراء حول رفع نسبة القدرة الاستيعابية لدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال المخرج شريف مندور نائب رئيس غرفة صناعة السينما، إن الغرفة لم تتلق ردًا من رئاسة الوزراء، حول رفع نسبة القدرة الاستيعابية من 25% لـ50%، حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وأضاف "مندور"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الغرفة تنتظر أن تتلقى ردًا يوم الأحد القادم، خاصة وأن الخميس والجمعة والسبت إجازة رسمية ".

وعن دور العرض التي لم تعلن موقفها حتى الآن من قرار الفتح، قال عضو غرفة صناعة السينما: "في دور عرض كتير فتحت وإحنا معندناش ألية إننا نمنع دور العرض إنهم يفتحوا طالما رئاسة الوزراء قررت إنه مسموح لدور العرض إنها تفتح منقدرش نقولها لا متفتحيش".

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وتابع: "بعض دور العرض رافضة تفتح لأسباب مختلفة، بعضها معندهاش أفلام جديدة تنزل، وغيرها رافضة العودة عشان النسبة قليلة ومصاريف تشغيلها عالية جدًا، والبعض الآخر مش عايزة تفتح عشان مصاريف التعقيم وعدد الحفلات اليومية قليلة فهناك أسباب كتيرة".



وكان المنتج هشام عبد الخالق، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، قال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن غرفة صناعة السينما أرسلت مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بناءً على رغبة أعضاء الغرفة، يطالبون فيه برفع نسبة القدرة الاستيعابية من 25% لـ50%.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، أعلن عن إعادة فتح دور العرض السينمائي بداية من السبت 27 يونيو، وامكانية استقبالها للجمهور، ولكن بربع طاقتها الاستيعابية، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.