فيديو| "اللي اغتصبت الأخلاق العربية".. سوزان نجم الدين تعلق على واقعة الطفل السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علقت الفنانة سوزان نجم الدين على واقعة الطفل السوري، الذي تعرض للتحرش والاغتصاب في لبنان.
ونشرت سوزان مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "الكل اليوم بيحكي عن الطفل السوري، وبغض النظر عن جنسيته، راح أقولكم شو هو اللي اغتصب اليوم، اللي اغتصبت هي الثقافة والقيم والأخلاق العربية".
وأضافت :"اللي اغتصبت هو شعور أمه وشعور كل الأمهات المقدس، اللي اغتصب هو شعور كل إنسان شاف الجريمة البشعة والشنيعة على السوشيال ميديا".
وأضافت سوزان: "اللي اغتصب هو حق الطفولة والعلم والتعليم وتحقيق مستقبل واعد، لازم نكون إيد واحدة".
وكان رواد السوشيال ميديا، تداولوا مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أظهر تعرض طفل سوري
يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب من 3 شباب لبنانيين، مع تعذيب نفسي وجسدي.
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