تراند اليوم : القبض على فنانة مصرية شهيرة بتهمة "خدش الحياء" .. ومدير أعمالها يفجر مفاجأة مدوية

ألقت قوات الأمن في مصر القبض على فنانة شهيرة بشكل مفاجيء وسط أنباء بثتها صحف مصرية عن اتهامها بخدش الحياء.

وفي أعقاب القبض عليها بساعتين تم الإفراج عنها وسط تساؤلات عن حقيقة ما حدث .

وكشف سامح السفاح - مدير أعمال "دينا مراجيح" - أنها لم يكن مقبوضا عليها وإنما حدثت مشاجرة بينها وبين عدد من الشباب وانتهت بالتصالح في قسم الشرطة.

وأشار مدير أعمال "دينا" إلى أنها لم تكن متهمة بخدش الحياء وإنما وصل مقطع فيديو لوزارة الداخلية المصرية لمجموعة من الشباب أردوا التصوير معها دون رغبة منها ، وعلى الفور تحركت قوات الأمن لبحث الأمر وألقي القبض على الشباب وانتهى الأمر بالتصالح.

وشاركت دينا مراجيح في مسلسل "ليه لأ" رفقة الفنانة أمينة خليل في الموسم الرمضاني الماضي.

