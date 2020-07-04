فيديو مذهل.. نسر يفترس سمكة قرش ويحقق 16 مليون مشاهدة

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وأظهرت لقطات فيديو مذهلة طائرًا يحلق فوق شاطئ كارولينا الجنوبية حاملا ما بدا أنه سمك شبيه بالقرش، وفق ما نقلت “نيويورك بوست”.

وقالت الصحيفة إن أحد المغردين نشر الفيديو على موقع تويتر طالبا المساعدة في تحديد نوع الطائر وإن كان ما يحمله حقا سمك القرش.

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وحقق الفيديو أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ نشره يوم الثلاثاء الماضي.

ووفق الصحيفة، فقد قدم بعض الخبراء معلومات عما رأوه في الفيديو، وقالوا إن السمكة التي كان الطائر يحملها ليس قرشا ولكن نوع من السمك يدعى الإلوب،وهو نوع يمكن أن ينمو حتى 96 سنتيمتر وله أسنان حادة وزعانف ظهر.

أما فيما يخص الطائر، فأوضح ديفيد باريت، وهو مراقب طيور يدير حساب تويتر “مانهاتن بيرد ألرت” إن الطائر الجارح كان على الأرجح من نوع العقاب النساري.