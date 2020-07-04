بالصور.. وفاة أكبر قط في العالم عن عمر 31 عامًا

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وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن ميشيل هيريتج، 52 عامًا، قد حصلت على قطها ”ربل“ كهدية في عيد ميلادها العشرين، ومنذ ذلك الوقت لم تفارقه إلى لحظة الوفاة.
وقالت ميشيل التي لم يكن لها أطفال، وكانت تقوم بتدليله كما لو كان طفلها تمامًا، ”للأسف توفي قبل أن يبلغ 32 عاما“، لافتة إلى أنه“ كان رفيقًا ورائعًا منذ أن حصلت عليه قبل عيد ميلادي 20 عندما كان هر صغير، سعدت تماماً بالعيش معه لفترة طويلة“.
وأوضحت الصحيفة أن ربل قد تخطى اللقب الذي أحرزه نظيره القط السيامي ”سكوتر“ الذي كان يعيش في مانسفيلد بولاية تكساس، والذي تم اختياره كمحطم للأرقام القياسية في سن الثلاثين من قبل موسوعة غينيس قبل وفاته في عام 2016.
وأضافت الصحيفة، أن أكبر قط على الإطلاق وفقا للموسوعة العالمية هو Creme Puff الذي ولد في 3 أغسطس 1967، وعاش حتى 6 أغسطس 2005، وتوفي عن عمر 38 عاما وثلاثة أيام.
وذكرت ميشيل ”لم نسع أبدًا إلى السير بطريق موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لم أرد فعل ذلك بالنظر إلى عمره، لم يكن الأمر يهمنا“.
وتابعت ’لقد تقدم في السن بسرعة كبيرة وسار نحو النهاية، قلت لزوجي في عيد الميلاد أعتقد أن هذا الوقت سيكون آخر ما نقضيه مع ربل، كان قد بدأ بالتوقف عن الأكل، كان يشرب الماء فقط“.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.