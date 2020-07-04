كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر هايدي رفعت لـ "الخليج 365 الفني": شخصية "كريمة" في "اتنين في الصندوق" تشبهني كثيرا.. وأتمنى العمل مع الزعيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجمة شابة تتمتع بموهبة كبيرة جعلتها تعشق الفن وتتمني أن تقدم أكثر مما وصلت إليه، تعد من الوجوه التي أثبتت تواجدها علي الساحة الفنية واستطاعت أن تخطف قلوب المخرجين والجماهير منذ ظهورها الأول على الشاشة من خلال أدوارها المميزة وموهبتها القوية.

قدمت أعمال عديدة للشاشة مع أسماء كثيرة من النجوم، وشاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "اتنين في الصندوق" لنجمي مسرح مصر أوس أوس وحمدي الميرغني ومسلسل "جمع سالم " للنجمة زينة.

والتقي "الخليج 365 الفني" مع النجمة هايدي رفعت لتتحدث عن تجربتها في مسلسل "اتنين في الصندوق" وردود أفعال الجمهور وكواليس العمل ومشاركتها في مسلسل "جمع سالم" ومسلسل "قوت القلوب" والكثير من الأمور الأخري.

وإلي نص الحوار

حدثينا عن بدايتك في مجال التمثيل؟

بدأ اهتمامي وشغفي بمجال التمثيل بعد دخولي الجامعة وخصوصًا بعد الالتحاق بمسرح الجامعة، فهو يعتبر بدايتي في التمثيل وعلمني كيفية الوقوف أمام الكاميرا.

كيف كانت تجربتك في مسلسل "اتنين في الصندوق"؟

من أفضل الأعمال التي شاركت فيها وسعيدة جدًا بمشاركتي في هذا العمل الضخم الذي يحتوي على مجموعة متميزة من الفنانين المجتهدين المحبين لعملهم، وسعيدة أكثر بردود فعل الجمهور.

كيف رأيتي انطباع الجمهور حول شخصية كريمة؟

سعيدة جداً بالتعليقات عن الدور ، فالشخصية لاقت تفاعل واستحسان كبير من قِبل الجمهور ، فهي تشبه الكثير من الشخصيات في مجتمعنا في الوقت الحالي.

ما الصفات المشتركة بين شخصيتك الحقيقية وشخصية كريمة في "اتنين في الصندوق"؟

الصفات المشتركة هي حبها لزكي، لأني لما بحب ممكن يكون رد فعلي مثلها فهي تشبهني كثيرًا، وحقيقي استمتعت بالشخصية بسبب برائتها وتمسكها بحبها بالرغم من أن الظروف ضدها.

ما هي أكثر شخصية حققت صدي أكبر خلال الموسم الرمضاني؟

"كريمة" في مسلسل "اتنين في الصندوق" حققت صدي كبير بين الناس، وسعيدة جدًا بذلك النجاح.

كيف كانت كواليس "اتنين في الصندوق"؟

من أجمل الكواليس مليئة بالضحك والهزار ، وطاقم العمل محترم وجميل ، فأنا سعيدة جدًا بالشغل معه فهم من الناس الشاطرة والمجتهده جدًا وأتمنى أن أكرر هذه التجربة .

حدثينا عن مشاركتك في مسلسل "جمع سالم"؟

سعيدة جداً بالعمل مع المخرجة العظيمة إيمان حداد ، وفرقت معايا جدا ، والكاست بأكمله فوق رائع ، ومحظوظة جدلً بهذه التجربة .

إلي أي مدي تأثرتي بشخصية يسرا في "جمع سالم"؟

كنت متعصبة جداً من شخصية يسرا لأنها تعرف الحقيقة ، لكن غير متقبلاها وغير قادرة علي المواجهة ، فهي تعتبر شخصية استفزازية.

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هل هناك شخصية معينة تتمني تقديمها؟

لا توحد شخصية معينة، لكن أتمني أن أقدم جميع أنواع الشخصيات .

هل توافقي علي تقديم برنامج تليفزيوني .. وما البرنامج الذي تتمني ان تقدميه؟

نعم سأوافق فانا أتمني خوض مثل هذه التجربة وخصوصاً برنامج خاص بالأطفال.

ماذا يعني لك مسلسل "قوت القلوب"؟

قوت القلوب يعني لي الكثير ،حيث كان به فنانين عمالقة وفخورة جداً بالعمل في هذا المسلسل، فهو يعتبر من أهم الأعمال التي شاركت فيها بحياتي علي جميع المستويات .

ما الذي جذبكِ للمشاركة قي مسلسل "قوت القلوب "؟

هناك العديد من الأسباب وراء مشاركتي بالمسلسل أولهم ان المسلسل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين المتميزين ، ثانياً إعجابي الشديد بالشخصية والورق الجيد ، ثالثاً المخرج الكبير مجدي أبو عميرة.

هل انتهيتم من تصوير الجزء الثاني لقوت القلوب.. ومتي سيتم عرضه؟

حتي الآن لم ننتهي من تصوير الجزء الثاني ، وليس لدي علم بموعد عرضه .

كيف استفدتي من تجربتك مع الفنانة ماجدة زكي؟

استمتعت بتجربتي مع النجمة ماجدة زكي ولا أستطيع حصر ما أستفدته منها في كلمات قليلة ، ولكني ما أستطيع قوله أنني استفدت منها بكل المقاييس في كيفية النظرة للورق والمشاهد بشكل مختلف ، وأن كل كلمة ليها معناها ومذاكرة الشخصية بإتقان أهم من كل شئ.

مسلسل "قوت القلوب " يعتمد علي البطولة الجماعية ، ما رأيك في انتشار هذه الظاهرة في الأونة الأخيرة؟

أنا أفضل البطولة الجماعية لأنها تعتبر من أهم وأجمل التجارب التي يمكن أن أشارك بها ، وبالطبع فأنا أستفيد منها الكثير .

ما هي الأدوار التي حققت نجاح في مسيرتك الفنية ، وما أصعب شخصية قدمتها حتي الآن؟

هناك أكثر من عمل حققت خلاله نجاحاً ساحقاً منهم" عائلة زيزو ، اتنين في الصندوق ، قوت القلوب وهوجان " ، وأصعب شخصية قدمتها حتي الآن هي شخصية منال في مسلسل "خط ساخن".