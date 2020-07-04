تهافت على شراء عطر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونفاذه بعد ساعات

متابعة بتجـــــــــــرد: تهافت مواطنون سعوديون على شراء عطر يستعمله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حتى أدى إلى نفاذه من الأسواق في خلال ساعات فحسب.

وفي التّفاصيل، فتصدر عطر الأمير محمد بن سلمان، تويتر وأثار ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ملاحظة أحد المغرّدين لجزء من العطر في إحدى الصور الأخيرة المنشورة لولي العهد. واكتشف المغرّدون العطر وهو من نوع THE FRENCHY- EAU DE PARFUM، وتمّ التداول بإسمه بشكلٍ كبير حيث تصدّر الأبحاث عبر المتاجر الإلكترونية لتنفذ كميات العطر خلال ساعات.

وبعد أن اهتم الناشطون بمعرفة معلومات تفصيلية عن العطر، نشرت صفحة “وقت العطر” تغريدة أوضحت فيها مواصفات العطر قائلةً: “سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله ، ذائقته كلاسيكية بحتة، عطر قيرلان (لي فرنشيه) الرجالي كلاسيكي، البيرقموت مع اللافيندر والعنبر مزيج مميز ولكن قد لا يناسب الكثيرين”.

والجدير بالذّكر أنّه سبق أن بحث السعوديون عن نوع حذاء الأمير محمد بن سلمان ونفاذ جميع الكميات من نوعيته من المتاجر.