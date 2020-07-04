باميلا أندرسون تتعرى إحتفالًا بعيد ميلادها

متابعة بتجـــــــــرد: قرّرت النجمة العالمية باميلا أندرسون أن تحتفل مع جمهورها بمناسبة عيد ميلادها الـ52، من خلال نشر صورة لها وهي عارية.

فقد نشرت باميلا أندرسون عارضة بلاي بوي السابقة صورة وهي نائمة على بطنها بينما كانت محاطة بالزهور في جلسة تصوير قديمة لها.

وعلّقت أندسون على المنشور: “شكراً لكل معايدتكم بمناسبة عيد ميلادي”.