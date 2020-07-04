ميريام فارس عن لبنان: “الوضع بطّل محمول ومستعدة إرجع إنزل على الشارع”

متابعة بتجــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية ميريام فارس عن استيائها بسبب ما وصلت إليه الأوضاع من تراجع على كافة المستويات في لبنان خلال الأيام الماضية.

وفي تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، أشارت ميريام إلى أنها مستعدة للنزول مجددًا إلى الشارع، خاصةً أنها كانت أوّل الفنانين اللبنانيين الذين شاركوا في ثورة 17 تشرين مع جميع أفراد عائلتها.

وكتبت ميريام عبر “تويتر”: “سبق ونزلت على الشارع أنا و عائلتي و مستعدين نرجع ننزل مع كل الناس لأنو اللي عم بصير صايبنا كلنا والوضع بطّل محمول على كل الأصعدة”.

كما كانت ميريام قد عبّرت عن حزنها الشديد لوقوع حالات انتحار في لبنان بسبب سوء الأحوال المعيشية، وحمّلت الطبقة السياسية في لبنان مسؤولية ما يحصل حيث كتبت في تغريدة لها: “يا ويله من غضب الله كل مسؤول وصل الناس لهل المرحلة. #أنا_مش_كافر”.

تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس شاركت بمظاهرات ثورة الشعب في لبنان، ورافقها زوجها رجل الأعمال اللبناني داني متري وابنهما الوحيد جايدن.