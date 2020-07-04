بالفيديو – بعد مايا دياب وإليسا.. ميريهان حسين تقلد أنغام

متابعة بتجـــــــــــرد: واصلت الفنانة المصرية ميريهان حسين تألقها في تقليد الشخصيات الشهيرة باستخدام المكياج، حيث تحول ملامحها إلى ملامح شبيهة تماماً بالشخصيات التي تقلدها.

وآخر تلك الشخصيات التي قلدتها كانت المطربة المصرية أنغام، إذ نشرت مقطع فيديو تصور فيه مراحل وضعها الميكياج على وجهها؛ لتتحول إلى نسخة طبق الأصل من أنغام، ثم بعد ذلك تقف أمام الميكروفون لتقلد حركات أنغام أثناء الغناء بشكل أعجب الكثيرين من متابعيها ومتابعي المطربة الشهيرة، وهي تغني أغنيتها “أكتبلك تعهد” والتي أدتها ميريهان بصوت أنغام مع تقليد حركاتها تماماً.

يذكر أن ميريهان حسين قدمت من قبل شخصيات عدة، بأن قلدتهن بوضع المكياج على وجهها لتتحول ملامحها إلى ملامحهن بشكل كبير، ومنهن الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز ومواطنتها مايا دياب وآخرهن مواطنتهما الفنانة إليسا.

وكانت بداية تقليد ميريهان للفنانين عندما قلدت الراقصة المصرية فيفي عبده في مسرحية “حزمني يا”، بأن ارتدت الجلباب الأبيض الذي ارتدته فيفي في المسرحية، ورقصت كما ترقص ليشجعها متابعوها بأن طلبوا منها تقليد عدد من الفنانات الأخريات فبدأت في عمل فيديوهات وعرضها على الجمهور لشخصيات فنية معروفة.