جنيفر لوبيز تشعل “انستغرام” برقصها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز فيديو على حسابها الخاص في تطبيق الانستغرام وهي ترقص فيما خطيبها أليكس رودريغز يحاول تقليد حركاتها على أنغام أغنيتها Dance again التي طرحتها عام 2012.
وعلقت لوبيز على الفيديو قائلة: “كيف لي ألا اتحدى أليكس رودريغز في تحدي #WorldOfDanceAgain .. إنه يمتلك فعلاً موهبة في الحركات الراقصة”.
يذكر أن جينيفر وأليكس أجلا موعد زفافهما بسبب فيروس كورونا ويأملان تحديد موعد قريب يتلاءم مع الأحداث التي يشهدها العالم في الفترة الاخيرة.
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