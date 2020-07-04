أصالة تغني “الحب والسلام” وتدعم هؤلاء في كليبها الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة السورية أصالة نصري كليبها الجديد “الحب والسلام”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، والذي تفاعل معه جمهورها عقب طرحه.

واعتمدت أصالة في كليب “الحب والسلام”، على استرجاع ذكريات نجوم الوطن العربي، حيث افتتحت الأغنية بصور الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والفنانة سعاد حسني، والفنانة اللبنانية فيروز.

كما قدمت أصالة، الدعم أيضًا لملازم أول أحمد عبداللطيف ضابط الصاعقة المصري، وأحد متحدي الإعاقة، الذي فقد ساقه في إحدى مواجهاته مع الإرهاب، وكان من بين الذين دعمتهم أصالة مصابي مرض “البهاق”، واستعانت كذلك بلغة الإشارة في الكليب ‏وظهرت معها ‏ممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ”مادونا” ومترجم الإشارة بيشوي عماد، وشارك ‏في ‏تصوير العمل أناس يمثلون جنسيات العالم المختلفة.

وأغنية “الحب والسلام” من كلمات وألحان محمد رحيم، تسجيل وميكس وماستر هاني محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.

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وفي وقت سابق قالت أصالة قبل طرح الكليب بأيام في تدوينة لها عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: “الأغنية جننتني، خلّتني أرقص وأفرح ‏وأبكي بنفس الفيمتو ثانية، مبروك عليّي ‏هالعمل الّلي أكيد حيزيّن ‏مسيرتي.. والكلام الكلام ياخمّود مو معقول!!! كأنّه الّلي كتبه ‏مجنون”، وكان آخر أعمال أصالة نصري، أغنية “جيتني مكسور” التي طرحتها مؤخرا عبر قناتها على يوتيوب، وحققت نجاحاً كبيراً.

وعلقت أصالة على الكليب من خلال نشر بوسترات دعائيه له على اسنتغرام” قائلةً: “عمل بيشبه عنوانه.. الحبّ جمعنا جميعاً لنقدّم هديّه لكلّ روح تعبت خوف .. ولكلّ قلّب مو عارف يرتاح .. عمل غير عادي غنّيته منّ جوّا روحي وقلّبي”.

وتابعت: “شكراً جزيلاً لكلّ منّ أضاف وكلّ منّ شارك وأخصّ بالشّكر صديقي الحبيب مصطفى إسماعيل على مجهوده الكبير، وكمان أخي الغالي محمّد رحيم على أجمل كلام كتبه ولحّنه، بهرني وبكّاني وأسعدني وعيّشني بصياغة أحرف منّ حُبّ وطيبه، ولسندي وحبيبي وشريكي أخي أنس محبّتي وامتناني وافتخاري بكمّ جميعاً أحبّتي، بأقربّ وقت رح تكون (الحبّ والسّلام) بين إيديكم .. اسمعوها بقلبكم متلّ ماغنّيتها بقلبي”.