شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة ضيف شرف فى فيلم "النمس والإنس" مع هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد جمعة مؤخراً لفيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى حيث يظهر كضيف شرف خلال الأحداث بدور مهم ومحورى، للمخرج شريف عرفة، ويواصل فريق العمل التصوير باستوديو شريف عرفة.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

وحرص صناع الفيلم خلال الفترة الحالية على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل انطلاق التصوير، لكى يتم إنجاز العمل فى أسرع وقت، وليخرج فى أفضل صورة من ناحية أخرى.

يذكر أن محمد جمعة شارك فى مسلسل "البرنس" الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.