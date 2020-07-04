بالصور- المخرج عماد عبود يحتفل بعيد ميلاد حبيبته الاعلامية شانتال سرور

Jul 04, 2020 احتفل المخرج عماد عبود بعيد ميلاد حبيبته الاعلامية شانتال سرور وسط أجواء مميزة وذلك كما ظهر في الصور التي نشرتها “سرور” عبر حسابها على “ستوري” انستغرام. وشكرت شانتال سرور حبيبها عماد عبود على المفاجأة التي اعدها لها، ونشرت صورة تجمعهما وهو يطعمها قطعة الحلوى وعلقت معبرة عن حبها الكبير له بأن جعل هذا اليوم المميز بحياتها زهرياً في ظل هذا الأيام السوداء التي يمر بها البلد.







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