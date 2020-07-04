شكرا لقرائتكم شاهد.. تحدي خالد سليم يحقق 8 ملايين مشاهدة على TikTok ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تخطى تحد أطلقه المطرب المصري، خالد سليم، ملايين المشاهدات على تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك" خلال الساعات الماضية.

وكشف سليم عن نجاح تحدي أغنيته الجديدة "اللي فات مات"، حيث حقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة على تطبيق تيك توك، ونال إعجاب جمهوره. ونشر عبر حسابه بموقع تويتر فيديو خلال دخول عدد من الشباب التحدي، قائلاً: "تحدي اللي فات مات على TikTok بأكثر من 8 ملايين مشاهدة.. مستني غمازات أكثر وأكثر عشان هختار بنفسي أحلى الفيديوهات تنزل في البوست اللي جاي".

هذا وتدور فكرة التحدي حول قيام الأشخاص بتصوير أنفسهم بأول ملابس سيرتدونها بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد رفع حظر التجوال، مع مقطع من أغنية "اللي فات مات".

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كما شارك العديد من الشباب والفتيات من جميع البلدان في التحدي.

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يأتي هذا بعدما شارك النجم خالد سليم الجمهور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الاحتفال بعودة المقاهي مرة أخرى للعمل في مصر، بجزء من أغنيته الجديدة "اللي فات مات"، معلقا، "وأنت داخل القهوة يوم السبت"، وكان هذا احتفالاً برفع الحظر في مصر وعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها.

وكان خالد سليم طرح كليب "اللي فات مات" خلال عيد الفطر، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقى لأحمد عادل ومن إخراج ريشة سركيس، وحققت منذ طرحها في أواخر مايو الماضي حوالي 900 ألف مشاهدة على يوتيوب.