شكرا لقرائتكم خبر عن درة: سجن النسا واحد من أهم أدوارى وأثبت أننى لا أجسد أدوار السيدة الرقيقة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلّت النجمة درة، ضيفة في برنامج Live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد، على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على انستجرام.

قالت الفنانة درة، إنها أجادت دور الفتاة الشعبية في أكثر من عمل فني، فهي تقدم الفتاة الشعبية بطريقتها الخاصة، ولا تشبه أحد، كما أنها قدمتها بعدة أشكال مختلفة، فالفتاة الشعبية في فيلم "الأولة في الغرام"، تختلف عن فيلم "المعدية"، وعن مسلسل "العار"، وغيرها من أعمالها المتميزة.

وذكرت "درة" أن دورها في مسلسل "سجن النسا" يعتبر من أهم أدوارها، لأنها قدمت من خلاله دور سيدة تعيش في ظروف صعبة، وتتعرض للظلم من المجتمع ومن زميلاتها في السجن، حتى تتحول إلى شخصية قوية، مختلفة عمّا كانت في السابق.

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وأكملت، "هذا الدور أثبت أنني لا أعتمد على رقتي وشكلي، فقد اعتمدت في هذا الدور على موهبتي فقط، فمعظم مشاهدي في المسلسل كانت بدون ماكياج، وكنت أرتدى فقط جلباب أبيض، وهو ملابس السجن، وأنا دائما أهتم بملابس الشخصية وشكلها، ولا يهمني شكل وملابس درة خلال تمثيل أعمالي".

برنامج Live مع As3ad، يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على انستجرام، يستضيف خلاله عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عير خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.