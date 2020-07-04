حسن الرداد رفقة أمينة خليل.. صورة جديدة من كواليس "توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المنتج أحمد السبكي صورة من كواليس فيلم "توأم روحي"، المقرر طرحه قريبا، عبر حسابه الرسمي يموقع "إنستجرام".

وجمعت الصورة كل من الفنان حسن الرداد، الفنانة أمينة خليل، والمخرج عثمان أبو لبن، وعلق السبكي :"من كواليس توأم روحي، قريبا".

ومن المقرر عرض الفيلم خلال موسم عيد الأضحى.

وقد انتهى المخرج عثمان أبو لبن من تصوير أخر مشاهد الفيلم منذ أيام بمحمية وادي دجلة.

فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.