بفستان أبيض وبعدسة ابنها.. لقاء الخميسي في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

خضعت الفنانة لقاء الخميسي، بعدسة ابنها أدهم، كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت "لقاء"، في الصور بإطلالة ناعمة، مرتدية فستانًا أبيض اللون، وعلقت: "من أجل حب الأبيض".

وظهرت لقاء الخميسي كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر.