بفستان أبيض وبعدسة ابنها.. لقاء الخميسي في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
خضعت الفنانة لقاء الخميسي، بعدسة ابنها أدهم، كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت "لقاء"، في الصور بإطلالة ناعمة، مرتدية فستانًا أبيض اللون، وعلقت: "من أجل حب الأبيض".
وظهرت لقاء الخميسي كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر.
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