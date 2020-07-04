صور| ريهام أيمن بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ريهام أيمن لجلسة تصوير كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ريهام في الصور بإطلالة سوداء، مرتدية "برنيطة" على رأسها. وتزوجت الفنانة ريهام أيمن من الفنان شريف رمزي ١٥ مايو ٢٠١٥، وأنجبا "رمزي وليليا".

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