تراند اليوم : تطورات محزنة في الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي .. وقرارات مؤلمة من الأطباء بشأنها

كشفت مصادر طبية من داخل مستشفى العزل الذي ترقد فيه الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن تطورات محزنة في حالتها الصحية.

وقالت المصادر إن حالة الفنانة رجاء الجداوي لم تتحسن منذ وضعها على جهاز تنفسي حنجري قبل أسبوعين.

وأشار المصدر إلى أن الأطباء أوقفوا حقنها بالبلازما بسبب عدم تأثيرها بشكل إيجابي على حالتها وعدم حدوث أي تقدم بعد حقنها بالجرعات الأولى.

وأوضح المصدر أنهم لن يجروا مسحة رابعة للتأكد من سلبية حالتها تجاه كورونا ، مؤكدًا أن الأولولية الآن في تحسن الحالة الصحية لها وانتعاش مؤشراتها الحيوية.

وأكد المصدر أن كبر سن الفنانة هو السبب الرئيسي في تدهور حالتها الصحية .

