شكرا لقرائتكم خبر عن "التغريبة" عرض مسرحى من السيرة الهلالية للفرقة القومية للموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المخرجة منار زين بروفات العرض المسرحى "التغريبة" بنت الزناتى، من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى والآلات الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، من تأليف بكرى عبد الحميد، وهو نص مستوحى من السيرة الهلالية وسيقدم بشكل معاصر، وقالت المخرجة منار زين تدور أحداث العرض حول أبطال السيرة الهلالية "أبو زيد الهلالى، وسعده بنت الزناتى، الزناتى خليفة، ودياب ابن غانم" حيث يجسد الصراع بين شخصية دياب وسعدة التى سلمت مفاتيح تونس للهلايله ويقوم دياب بمطاردتها فتستنجد هى بأبطال السيرة الهلالية، لتبدأ أحداث العرض تتحول لحالة درامية مختلفة لنرى أحداث فلاش باك من السيرة الهلالية وكأنها بانوراما.

وأضافت منار أقدم العرض بشكل مختلف ومعاصر على مستوى المزيكا والجسد والصورة، ويعتبر العرض تجربة جديدة من نوعها، وسيتخلل العرض موسيقى لايف يقدمه أعضاء الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، وسيكون هناك مفاجأة فى العرض لأننى دائما أبحث عن تقديم كل ما هو جديد ومختلف، والعرض بطولة فاطمة عادل، محمد حفظى ، يوسف عبيد ، محمد عمر ، أحمد يحي ، سارة رضا ، عبد البارى سعد ، أحمد شومان ، وكيروجراف رضا كامبا ، وموسيقى وألحان هانى عبد الناصر ، سينوغرافيا عمرو الأشرف ، مخرج منفذ محمد أشرف وطارق دياب.

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال المخرجة منار زين برنامج "كريزى تاكسى" والذى عرض فى رمضان الماضى من بطولة الفنان إبراهيم السمان وعرض على قناة الحياة، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث كان يقدم كوميديا راقية دون إسفاف.