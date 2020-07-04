كريس برات يستأنف تصوير jurassic world -Dominion

استئناف النجم العالمي كريس برات تصوير فيلمه الجديد ‘Jurassic World: Dominion’ بعد فترة توقف استمرت لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت تقارير أن الشركة المنتجة قررت إقامة مسحة واختبارات طبية لكل فريق العمل قبل انطلاق صافرة التصوير للتأكد من سلامتهم، وكي يكون موقع التصوير خاليا من إصابات بكورونا مع مرافقة وحدة طبية لهم من أجل قياس الحرارة بشكل مستمر.

وتدور أحداث المسلسل بعد فشل السيطرة على عالم الديناصورات، وجشع العلماء في استغلالها لأغراض الاستنساخ والكسب المادي، وتنجح الديناصورات في التحرر ليصبح العالم بأكمله في خطر كبير.

الفيلم من بطولة كريس برات، وبرايس دالاس هوارد، وسام نيل، ولورا ديرن، وجيف جولدب، وإيزابيلا ماك، ومن إخراج كولين تريفورو.

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