وفاة الفنان الجزائري الطاهر رفسي

توفي الفنان الجزائري القدير الطاهر رفسي عن 68 سنة، أمس الأول، وكان الراحل معروفا بحضوره في الأعمال الفنية، خصوصا في الغرب الجزائري، وسخّر حياته للفن ومرافقة المواهب الشابة. وكتبت صفحة مديرية الثقافة لولاية وهران على موقع التواصل (فيسبوك) أن الطاهر رفسي من مواليد 1952 بوﻻﻳﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ، ودرس في وهران، حيث دخل عالم الفن من بوابة الموسيقى كمؤد، قبل أن يتجه للشعر الملحون وكتابة الأغاني، وبعدها تحول لعالم السينما بداية التسعينيات هاوياً، ومنها للأعمال التلفزيونية بداية من سنة 2000، ومن بين الأعمال التي شارك فيها فيلم "ﺍﻟﺒﺼﺮ والبصيرة"، و"اﻟﻤﺎﻝ ﻭالبنون"، و"الأﻣﻨﻴﺔ ﺍلأﺧﻴﺮﺓ"، و"ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻗﺒﻞ الدار"، و"أﺑﺤﺎﺭ"، ومسلسل "شتاء ﺑﺎﺭﺩ"، و"أﺣﻼﻡ مؤجلة"، و"ﺳﻔﺮ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﻝ" وغيرها.

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