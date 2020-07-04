شكرا لقرائتكم خبر عن قصة شعر ونيولوك مختلف.. أحمد السعدنى فى أحدث صورة له من منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد السعدني متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، يظهر خلالها بنيولوك جديد. والتقط السعدني الصورة من داخل منزله، أثناء قضائه لفترة العزل الصحي المنزلي، وظهر وهو بشعر طويل على غير العادة وفي زيادة ملحوظة للوزن.

واسترجع الفنان أحمد السعدني ذكرياته خلال امتحانات الثانوية العامة، منذ أيام، كاشفا عن كواليسه مع أول يوم امتحانات في الثانوية العامة، قائلا: "أول يوم امتحان ثانوية عامة كان لغة عربية الساعة 9 صباحاً مدرسة جمال عبد الناصر".

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وأضاف: "صحيت 9 إلا خمسة في بيتنا أحمد عرابي المهندسين على أمى بتنفضني عالسرير زي ما بتنفض السجادة في الشباك نزلت بالبيجاما تقريبا ونزلت معايا ومحضرالي سندوتشات وصلنا المدرسة 9 وربع لقينا البوابة مقفولة، أمي شبكتلي ونطيت من فوق السور، على صوت بتاع الأمن بينده عندك يا ابني عليا سبرنت مو صلاح أو على أيامها ياسر ريان (الجناح الطائر)". وتابع: "جري في المدرسة كلها بتوه بتاع الأمن زي مطاردات سلام يا صاحبي وصلت للجنة وبوس أيادي عشان يدخلوني وامتحن وبعد الامتحان وقفنا عند كشك قدام المدرسة بنسمع شريط عمرو دياب كان لسه نازل أغنية مش هضعف، وروحت أمي كانت عاملالي بطاطس محمرة كلتها ونمت".

وأردف قائلا: "أمي موققفتش عند المدرسة تستناني والحمد لله نجحت بتفوق يعني الوقفة بره مش بتفرق يا والدي ويا والدتي روحوا البيت وادعوا من قلبكوا وإن شاء الله أبنائكم حيتفوقوا زيى ويجيبوا ٢٥/٥٠".