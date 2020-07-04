شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: هنيدى مكنش عاجبه صعيدى فى الجامعة الأمريكية.. ونجم شهير غنى وراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المؤلف وحيد حامد عن كواليس كتابة فيلم المسني وكشف عن أسرار ومعلومات لأول مرة، وقال حامد إنه كان مدعوّا لإلقاء ‏محاضرة في جامعة سوهاج، وأثناء رجوعه بالقطار رأى "كشك تحويلة" فى منطقة منعزلة، فتخيل شكل وحياة الناس في هذا ‏الصمت، ومن هنا جاءت فكرة الفيلم.‏

وأضاف حامد فى تصريحات إعلامية أنه ظل يذهب للكشك حتى تكونت في ذهنه فكرة فيلم المنسي، وأنه تم تصوير الفيلم في نفس ‏منطقة الكشك. وأوضح أنه أقنع الفنان كرم مطاوع بالمشاركة في الفيلم، قائلًا إن أغلب الممثلين الذين عمل معهم كانوا يرفضون دور ‏الشرير.‏

من جانبه تحدث الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل عن كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. وقال العدل إنه عرض ‏الفيلم فى البداية على المنتج سامى العدل لكنه رفض إنتاجه، لذا فكر فى إنشاء شركة العدل الجروب.‏

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وأضاف أن الفنان محمد هنيدي لم يعجبه الفيلم في البداية لكنه لم يقل له هذا إلا بعد نجاح الفيلم في السينمات، وكشف أن النجم محمد حماقي ‏غنى في الكورال وراء هنيدي في أغنيات الفيلم، كما أوضح أن هنيدي أضاف بعض "الإفيهات" أثناء التصوير.‏