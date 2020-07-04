شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: هنيدى مكنش عاجبه صعيدى فى الجامعة الأمريكية.. ونجم شهير غنى وراه والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف حامد فى تصريحات إعلامية أنه ظل يذهب للكشك حتى تكونت في ذهنه فكرة فيلم المنسي، وأنه تم تصوير الفيلم في نفس منطقة الكشك. وأوضح أنه أقنع الفنان كرم مطاوع بالمشاركة في الفيلم، قائلًا إن أغلب الممثلين الذين عمل معهم كانوا يرفضون دور الشرير.
من جانبه تحدث الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل عن كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. وقال العدل إنه عرض الفيلم فى البداية على المنتج سامى العدل لكنه رفض إنتاجه، لذا فكر فى إنشاء شركة العدل الجروب.
وأضاف أن الفنان محمد هنيدي لم يعجبه الفيلم في البداية لكنه لم يقل له هذا إلا بعد نجاح الفيلم في السينمات، وكشف أن النجم محمد حماقي غنى في الكورال وراء هنيدي في أغنيات الفيلم، كما أوضح أن هنيدي أضاف بعض "الإفيهات" أثناء التصوير.
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