شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم اجعلها من الصالحين.. الفنان طاهر أبو ليلة يحتفى بقدوم مولدته "جميلة" والان مع تفاصيل الخبر
يشار إلى أن الفنان طاهر أبو ليلة شارك في مسلسل "طلقة حظ" الذي عرض في رمضان 2019، والمسلسل بطولة مصطفى خاطر وأيتن عامر وهبة مجدى ومحمد أنور وخالد أنور وإيمى سالم وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وياسر الطوبجى وأحمد ماهر وإنعام سالوسة ومحمود حافظ وحسني شتا.
طاهر أبو ليلة عمل في مقتبل حياته بأحد الفنادق الكبرى، وتعرف على عدد من نجوم الفن، وساعده يحيى العلمي للعمل كواحد من موظفي اﻹضاءة في التليفزيون المصري.
وبعد ذلك رشحه المخرج شريف عرفة للمشاركة في بطولة فيلم "ابن عز" أمام الفنان الراحل علاء ولي الدين، إلا أنه توقف عن التمثيل لعدة سنوات بسبب اهتمامه بإعالة أسرته.
وفي عام 2014 عاد الفنان طاهر أبو ليلة إلى الأعمال السينمائية مجددا للمشاركة في بطولة فيلم "كابتن مصر" بترشيح من المخرج معتز التوني، ومن أعماله الفنية أيضا أفلام "جحيم في الهند، و30 يوم في العز، وعسل أبيض، وألف ليلة وليلة، ولهفة، ومأمون وشركاه".
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