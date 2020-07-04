شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم اجعلها من الصالحين.. الفنان طاهر أبو ليلة يحتفى بقدوم مولدته "جميلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان طاهر أبو ليلة بقدوم مولودته "جميلة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث نشر صورة له برفقة المولودة معلقا: "باركولي يا حضور بعد ما مرت الشهور الله رزقني مولودة جعلت حياتنا كلها نور (جميلة طاهر) اللهم اجعلها من الصالحين المصلحين البارين بوالديها".

يشار إلى أن الفنان طاهر أبو ليلة شارك في مسلسل "طلقة حظ" الذي عرض في رمضان 2019، والمسلسل بطولة مصطفى خاطر وأيتن ‏عامر وهبة مجدى ومحمد أنور وخالد أنور وإيمى سالم وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وياسر الطوبجى وأحمد ماهر وإنعام سالوسة و‏محمود حافظ وحسني شتا.

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طاهر أبو ليلة عمل في مقتبل حياته بأحد الفنادق الكبرى، وتعرف على عدد من نجوم الفن، وساعده يحيى العلمي للعمل كواحد من موظفي اﻹضاءة في التليفزيون المصري.

وبعد ذلك رشحه المخرج شريف عرفة للمشاركة في بطولة فيلم "ابن عز" أمام الفنان الراحل علاء ولي الدين، إلا أنه توقف عن التمثيل لعدة سنوات بسبب اهتمامه بإعالة أسرته.

وفي عام 2014 عاد الفنان طاهر أبو ليلة إلى الأعمال السينمائية مجددا للمشاركة في بطولة فيلم "كابتن مصر" بترشيح من المخرج معتز التوني، ومن أعماله الفنية أيضا أفلام "جحيم في الهند، و30 يوم في العز، وعسل أبيض، وألف ليلة وليلة، ولهفة، ومأمون وشركاه".