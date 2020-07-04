شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دياب يروى كواليس مشاهد وفاته فى مسلسل "الاختيار" و"البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمد دياب إنه تفاجأ بوفاة شخصيتيه فى الحلقة الرابعة والعشرين فى كل من مسلسل "البرنس" و"الاختيار" إذ إنه كان عنده علم أنه بموت الشخصية التى يلعبها في يوم آخر غير هاتين الحلقتين، مشيرا إلى أنه كان متوترا جدا وتفاجأ بنعى الناس له على صفحات السوشيال ميديا.

وأضاف دياب، أثناء لقائه الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء دى إم سى" على فضائية دى إم سى، أنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "ليالينا 80" إذ تحدث معه المخرج أحمد صالح لتقديم 3 مشاهد ووافق بالفعل، مضيفا: "وكنت مبسوط بشخصية الإخوانى التى قدمتها ضمن أحداث العمل وكتبها بحرفية السيناريست أحمد عبدالفتاح وسعيد بالعمل مع فنان شاطر بحجم إياد نصار".

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ويعد هذا الظهور الإعلامى الأول للفنان دياب بعد النجاح الكبير الذى حققه بشخصية مدحت فى مسلسل فرصه تانية وظهوره المميز فى مسلسل البرنس، والاختيار، وليالينا 80 فى شهر رمضان الماضى.







