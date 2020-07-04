شكرا لقرائتكم خبر عن كرش VS كرش.. أحمد فتحى يحتفل بعيد ميلاد شيكو على طريقته الخاصة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد فتحى على الاحتفال بعيد ميلاد النجم الكوميدي شيكو، الذى يوافق 3 يوليو، على طريقته الخاصة، بنشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام. وظهر الثنائي في الصورة وهما متقاربان للغاية، ومنطقة البطن "الكرش" متلاصقان، وكتب فتحي ساخرا: "كل سنة وانت أتخن من اللى قبلها، حبيب قلب الناس".

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من ناحية أخرى، يستعد نجما الكوميديا هشام ماجد وشيكو لبدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" والذى حقق ‏نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وبدأ كتاب العمل وهم: أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب ‏وإبراهيم صابر على كتابة الجزء الثاني منه استعداداً للتصوير بداية نوفمبر المقبل.‏

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.