شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة الدورة 22 من أيام قرطاج المسرحية ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولى لأيام قرطاج ‏المسرحية عن انعقاد دورتها الثانية والعشرين من ‏‏5 إلى 13 ديسمبر2020، ودعت الهياكل المسرحية المحترفة ‏للإنتاج المسرحى من مختلف أنحاء العالم والراغبة فى ‏المشاركة إلى توجيه ملفات ترشحها إلى إدارة المهرجان ،‏وذلك حتى 15 سبتمبر 2020 الموعد النهائى لقبول ‏الترشحات‎.‎

وأضحت إدارة المهرجان أنه يخصّص مسابقة رسمية ‏للأعمال المسرحية المحترفة التونسية والعربية والأفريقية ‏التى تم إنتاجها انطلاقا من سنة 2019 ولم تترشّح للدورة ‏‏21‏‎.‎

Advertisements

وأضافت: "إنّ لجنة انتقاء العروض التى سيتمّ إحداثها ‏للغرض، وحدها المخوّلة لاختيار عروض المسابقة الرسمية ‏والعروض الموازية، من ضمن العروض المترشحة ‏للمشاركة، ولها الحق فى رفض أى عمل لا يتطابق مع ‏قوانين المهرجان‎."، كما يحقّ لإدارة أيام قرطاج المسرحية برمجة أكثر من ‏عرض للعمل المسرحى المشارك داخل تونس خلال مدة ‏المهرجان‎.‎