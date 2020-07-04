شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة الدورة 22 من أيام قرطاج المسرحية ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولى لأيام قرطاج المسرحية عن انعقاد دورتها الثانية والعشرين من 5 إلى 13 ديسمبر2020، ودعت الهياكل المسرحية المحترفة للإنتاج المسرحى من مختلف أنحاء العالم والراغبة فى المشاركة إلى توجيه ملفات ترشحها إلى إدارة المهرجان ،وذلك حتى 15 سبتمبر 2020 الموعد النهائى لقبول الترشحات.
وأضحت إدارة المهرجان أنه يخصّص مسابقة رسمية للأعمال المسرحية المحترفة التونسية والعربية والأفريقية التى تم إنتاجها انطلاقا من سنة 2019 ولم تترشّح للدورة 21.
وأضافت: "إنّ لجنة انتقاء العروض التى سيتمّ إحداثها للغرض، وحدها المخوّلة لاختيار عروض المسابقة الرسمية والعروض الموازية، من ضمن العروض المترشحة للمشاركة، ولها الحق فى رفض أى عمل لا يتطابق مع قوانين المهرجان."، كما يحقّ لإدارة أيام قرطاج المسرحية برمجة أكثر من عرض للعمل المسرحى المشارك داخل تونس خلال مدة المهرجان.
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