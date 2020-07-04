شكرا لقرائتكم خبر عن انتظرونى قريبا.. سميرة سعيد تشكر الفانز لإرسالهم مقتطفات من ألبومها "عايزة أعيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سميرة سعيد متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمقتطفات من آخر ألبوماتها "عايزة أعيش"، معلنة عن نيتها طرح عمل فني جديد خلال الفترة المقبلة.

وأعربت الفنانة سميرة سعيد عن شكرها الشديد لمعجبيها، حيث غردت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الجمعة: "بشكر الفانز لإرسالهم مقتطفات من آخر ألبوماتي عايزة أعيش.. دائما بتسعدوني بحبكم.. انتظروني قريبا".

على صعيد آخر، صورت النجمة سميرة سعيد فيديو كليب لأغنيتها "يوم من عمرنا"، التي طرحتها في ألبوم "عايزة أعيش" 2015، وأكدت إنها من أحب الأغانى إليها، وتم طرح الفيديو كليب عبر قناتها على "يوتيوب".

يذكر أن ألبوم سميرة سعيد "عايزة أعيش" ضم 12 أغنية هى "عايزة أعيش"، "احتمال وارد"، "أوقات"، "يا لطيف"، "محصلش حاجة"، "ما اضمنش نفسى"، "إنسانة مسئولة"، "هوا هوا"، "معنديش وقت"، "جرالك إيه"، "أيوه اتغيرت"، "حب".

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ومن ناحية أخرى تستعد النجمة سميرة سعيد، لتسجيل أغنية من ألبومها الجديد تحمل اسم مبدئي" قط وفار"، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نابلسي، وتسجيل صوت أمير ناثان، ومن المقرر أن يتم تسجيلها في منتصف شهر يونيو حسبما أكد أمير ناثان لـ"الخليج 365".

يشار إلي أن أخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.

كما شاركت في أوبريت "أنت أقوى" مع النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدى؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذى ما زال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمى جديد.

وقالت "شاركت فى هذه الأوبريت رغم العزل الصحى لأن الفكرة كانت جميلة"، مضيفة "هاتفنى الدكتور وليد مصطفى وهو صديق عزيز جداً فعجبتنى الفكرة وقررت المشاركة فيها"، مشيرة إلى أن الفكرة رائعة وتحمل فى طياتها إيجابية، وحسيت أنى لازم أشارك فيها لأن الأوضاع غير الطبيعية التى يشهدها العالم تحتم عليَّ أن يكون لى دور، وتابعت قائلة "الناس حسيت إنها حزينة من اللى بيحصل فحبيت أعمل تفاؤل".