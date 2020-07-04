شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين: لم أتلق أى شكاوى بخصوص ميس حمدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، إنه لم يتلق أى شكاوى ضد الفنانة ميس حمدان بشأن إيقافها أو التحقيق معها من أحد المحامين أو أي شخص آخر. وكانت الفنانة ميس حمدان أثارت الجدل بعد نشرها لفيديو أثناء تجسيد شخصية تدعى سماح من وحى خيالها، مرتدية خلالها الحجاب، بالإضافة الى تركيب أسنان غير منسقة "ضب"، وتلقت هجوما في التعليقات بأنها تتنمر على الحجاب وأنها تسىء له.

ولكن في الحقيقة أن الفنانة ميس حمدان جسدت شخصية سماح من وح خيالها التي تهدف إلى رسم الابتسامة ولم يخرج عن الفانتازيا، حيث علقت أسفل الفيديو قائلة: "اسكتش سماح عادى وعلشان تفهموا الاسم جه منين، الكاركاتير من وحى الخيال لا يمت للواقع بصلة".

وجسدت الفنانة ميس حمدان فتاة تدعى "سماح" تعمل فى مركز تجميل للسيدات، وتحدثت عن المعاكسات التي تتعرض لها، وأنها تخاف من عواقب ذلك، حيث كان أحد الأشخاص يلاحقها، إلا أنها عند النظر إليه صدم من جمالها.