- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قصة فيديو ميس حمدان عن شخصية سماح بعد إثارة الجدل على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاولت الفنانة ميس حمدان ، تجسيد شخصية تدعى سماح من وحى خيالها، موضحة أن الهدف رسم الابتسامة ولم يخرج عن الفانتازيا، والتى أثارت بها الجدل على السوشبال ميديا.
وعلقت ميس على الفيديو، قائلة:" اسكتش سماح عادى وعلشان تفهموا الاسم جه منين، الكاركاتير من وحى الخيال لا يمت للواقع بصلة".
وجسدت الفنانة ميس حمدان فتاة تدعى "سماح" تعمل فى مركز تجميل للسيدات، وتحدثت عن المعاكسات التي تتعرض لها، وأنها تخاف من عواقب ذلك، حيث كان أحد الأشخاص يلاحقها، إلا أنها عند النظر إليه صدم من جمالها.
ميسن حمدان
يشار إلى أن ميس حمدان نشرت مقطع فيديو لها عبر خاصية الأستورى من قبل على حسابها الرسمى فى موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث ظهرت تمارس التمارين الرياضية داخل الجيم بعد رفع الحظر.
وأظهر الفيديو الفنانة ميس حمدان وهى تمارس التمارين الرياضة من داخل صالة الجيم لاستعادة رشاقتها بعد قرار رفع الحظر مع استمرار بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أنه بين اليوم والآخر، تشارك كل من الفنانات مى سليم ودانا وميس حمدان، عبر حساباتهن صورهن في الساحل الشمالى، تزامنًا مع الإغلاق وتوقف عدد من الأعمال الفنية بسبب فيروس كورنا، والتي أشعلن بها السوشيال ميديا منذ بداية فصل الصيف وسط تفاعل كبير من الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة فيديو ميس حمدان عن شخصية سماح بعد إثارة الجدل على السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.